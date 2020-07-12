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تعليم

عمليات التعليم: كراسات الأسئلة وصلت لجميع اللجان وسط تأمين مشدد

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:33 ص
صناديق امتحانات الثانوية
صناديق امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يتواصل الآن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، من داخل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، مع رؤساء لجان الثانوية العامة، للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.


وأكد حجازي أن جميع كراسات الأسئلة وصلت بسلام وسط تأمين مشدد من الشرطة إلى جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.


كما حرص حجازي خلال تواصله الإلكتروني مع رؤساء اللجان على الاطمئنان كذلك على توفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.



جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الأحد الموافق 12 يوليو 2020، الامتحان في مادتي الكيمياء للشعبتين العلوم والرياضيات، والجغرافيا للشعبة الأدبية.


كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).


بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و(ورقة ثانية).



وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.
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