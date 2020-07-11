التعليم: تسليم كراسات امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الثلاثاء لحلها منزليا

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم تسليم الكراسات الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان ، يوم الثلاثاء 14 يولو 2020 للاجابة عليها من المنزل بإعتبارها ضمن المواد الغير مضافة للمجموع التي وافق الوزير على الاجابة عليها في المنازل لتخفيف التجمعات داخل اللجان منعا لانتشار فيروس كورونا.





وقال حجازي : سيتم توزيع هذه الكراسات الامتحانية داخل اللجان الفرعية بعد الانتهاء من فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، وبعد التأكد من استلام كراسة مادة اللغة الاجنبية الثانية





وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع السادة مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالسادة الحضور، ووجه حجازي شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.

ولفت إلى أن الاجتماع يهدف للتأكيد على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح أولادنا طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.



