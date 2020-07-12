الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون أدوات التعقيم قبل الامتحان استعدادا لاستقبال الطلاب

وصل منذ قليل جميع المراقبين والملاحظين إلى مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، استعدادا لاستقبال الطلاب في الثامنة صباحا ، لعقد امتحاني الكيمياء والجغرافيا .





ويقوم الآن جميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان ، بارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).







وتتم هذه الاجراءات الخاصة بارتداء ادوات التعقيم تحت إشراف عضو لجنة الإدارة بلجنة السير ، باعتباره هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا.





وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم ، استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.





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