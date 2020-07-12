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تعليم

الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون أدوات التعقيم قبل الامتحان استعدادا لاستقبال الطلاب

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:40 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
وصل منذ قليل جميع المراقبين والملاحظين إلى مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2020  ، استعدادا لاستقبال الطلاب في الثامنة صباحا ، لعقد امتحاني الكيمياء والجغرافيا .

ويقوم الآن جميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان ، بارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).


وتتم هذه الاجراءات الخاصة بارتداء ادوات التعقيم تحت إشراف عضو لجنة الإدارة بلجنة السير ، باعتباره هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم ، استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي  (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.


كما تم تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلي لجنة الادارة التابع لها ، وتم ايضا تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.
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