مشوار طويل .. نورهان تحتفل بعيد ميلاد ابنها

نشرت الفنانة نورهان عبر حسابها على "انستجرام " صورة تجمعها مع ابنها بمناسبة عيد ميلاده .

وعلقت علي الصورة :" ابني وابن عمري وحبيبي وراجلي وضنايا وأول فرحتي وكل اللي ليا واللي عايشة عشانه... اللهم بارك فيك".

تابعت: "مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤلية لوحدي بس ربنا منّ عليا بفضله واتحملت لأنه عالم أنك نور عيوني من جوه".

يذكر أن نورهان شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.