مشوار طويل .. نورهان تحتفل بعيد ميلاد ابنها

ابني و ابن عمري و حبيبي و راجلي و ضنايا و اول فرحتي و كل اللي ليا و اللي عايشة عشانه ... اللهم بارك فيك ..! مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤليه لوحدي بس ربنا منّ عليا بفضله و اتحملت لانه عالم انك نور عيوني من جوه 💙 This is the memory of the day God has gifted me with my eternal blessing!! Happy 15th birthday 🎂 my young man , my support system 💪 May Allah always grant you happiness and kindness in your heart Mouaz Ibrahim Abdelfattah @mouazofficial @mouaz.i