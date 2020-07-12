مشوار طويل .. نورهان تحتفل بعيد ميلاد ابنها

نشرت الفنانة نورهان عبر حسابها على "انستجرام " صورة تجمعها مع ابنها بمناسبة عيد ميلاده .
وعلقت علي الصورة :" ابني وابن عمري وحبيبي وراجلي وضنايا وأول فرحتي وكل اللي ليا واللي عايشة عشانه... اللهم بارك فيك".
تابعت: "مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤلية لوحدي بس ربنا منّ عليا بفضله واتحملت لأنه عالم أنك نور عيوني من جوه".
يذكر أن نورهان شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.
View this post on Instagram
ابني و ابن عمري و حبيبي و راجلي و ضنايا و اول فرحتي و كل اللي ليا و اللي عايشة عشانه ... اللهم بارك فيك ..! مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤليه لوحدي بس ربنا منّ عليا بفضله و اتحملت لانه عالم انك نور عيوني من جوه 💙 This is the memory of the day God has gifted me with my eternal blessing!! Happy 15th birthday 🎂 my young man , my support system 💪 May Allah always grant you happiness and kindness in your heart Mouaz Ibrahim Abdelfattah @mouazofficial @mouaz.i