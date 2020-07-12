التعليم: تحرير محضر لطالبة بإحدى لجان الثانوية العامة بالشرقية صورت امتحان الجغرافيا وأرسلته لجروبات الغش

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا، أكدت خلاله أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تؤكد أنه بالنسبة لصور مادة الكيمياء المتداولة على جروبات الغش قبل الساعة 10 والنصف صباحًا تبين أنها صور قديمة لامتحانات الأعوام السابقة.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لصور الكيمياء المتداولة بعد الساعة 10:30 صباحًا فهي صحيحة ، و تم ضبط الطالب (و. أ) بإدارة أخميم بمحافظة سوهاج بمحاولة غش بحيازة محمول وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.
وقالت وزارة التربية والتعليم: "أما بالنسبة لامتحان مادة الجغرافيا، فقد تم ضبط الطالبة "ن. م. أ. ف" بلجنة مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم ضبط الطالبة وعمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.
كان الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الإنترنت، تمكن من رصد 65 جروب غش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (واتساب – فيس بوك – تليجرام).
وقال "حجازي": "تم أخذ لقطات حية من داخل تلك المجموعات، وتم توثيق جميع المحادثات التي تمت بين أفراد المجموعة وتحديد أسماء الطلاب المشاركين فيها".
وأوضح أنه تم تحديد أسماء وبيانات 350 طالبا وطالبة عليها وتوثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات لكونها شروعا فى الإخلال بنظام الامتحان.
وأكد تتبع ورصد أي مجموعات تدعو للغش حتى نهاية الامتحانات، كما تم ضبط 7 قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة
ونائب وزير التعليم، أمس السبت، اجتماعا عاجلا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء غرفة العمليات المحلية بالمديرية والإدارة التعليمية.
يأتي ذلك لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة بلجان السير، ومراكز توزيع الكراسة الامتحانية ، بعد أن رصدت الوزارة بعض التجاوزات بلجان السير .
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وشدد حجازي خلال الاجتماع على حرص الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تحقيق امتحانات منضبطة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.