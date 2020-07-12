التعليم: تحرير محضر لطالبة بإحدى لجان الثانوية العامة بالشرقية صورت امتحان الجغرافيا وأرسلته لجروبات الغش

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا، أكدت خلاله أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تؤكد أنه بالنسبة لصور مادة الكيمياء المتداولة على جروبات الغش قبل الساعة 10 والنصف صباحًا تبين أنها صور قديمة لامتحانات الأعوام السابقة.





وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لصور الكيمياء المتداولة بعد الساعة 10:30 صباحًا فهي صحيحة ، و تم ضبط الطالب (و. أ) بإدارة أخميم بمحافظة سوهاج بمحاولة غش بحيازة محمول وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.





وقالت وزارة التربية والتعليم: "أما بالنسبة لامتحان مادة الجغرافيا، فقد تم ضبط الطالبة "ن. م. أ. ف" بلجنة مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم ضبط الطالبة وعمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.



