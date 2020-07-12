AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يعقد جلسة مع مخطط أحمال الأهلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جلسة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التي يخضع لها اللاعبون في فترة الإعداد الحالية.

واطمأن فايلر من بينكيل على سير الأمور بشكل مميز جدا، خاصة بعدما نال اللاعبون إشادة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بشأن المستوى البدني الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية التي تولى فيها تدريبات الفريق خلال تواجد فايلر وبينكيل في سويسرا قبل عودتهما الاسبوع الماضي.

وناقش فايلر مع مساعده بينكيل كافة الوحدات البدنية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها هذا الأسبوع، بعدما تم وضع مواعيد التدريبات لمدة 5 أيام قادمة.

وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لمواجهة سموحة وديا على ملعب التتش بالجزيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فايلر يظهر في ملعب التتش قبل إجراء المسحة

«سيزا» يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران

فايلر وبينكيل يجريان مسحة كورونا بالتتش

شاهد.. كواليس مران الأهلي بالتتش وظهور فايلر وعودة محمد محمود

شاهد.. فايلر يتابع مران الأهلي على ملعب التتش

لاعبو الأهلي يؤدون تدريبات بدنية قوية استعدادا لعودة الدوري

ترشيحاتنا

بعد تفعيل رقم الحساب الدولي IBAN بالبنوك.. كيف تواجه الأنظمة المصرفية أخطار الاختراق

رئيس الترسانة: الأهلي يفاوض أحد لاعبينا والصفقة اقتربت من النهاية

تكرار مأساة جورج فلويد .. تظاهر الآلاف في بريطانيا تحت شعار حياة السود أهم.. فيديو وصور

خطوات احرصي عليها فى علاج الإمساك عند الأطفال

بعد منعهم من الدخول.. التعليم تكلف لجان الثانوية العامة بتحرير محاضر بأسماء الطلاب المتأخرين عن 9 صباحا

مداها 100 كيلومتر.. إيران تجهز سلاحها الجوي بصواريخ جديدة

AdvertisementS

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

شطة عن أزمة نادي القرن: كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره وجمعيته العمومية

رئيس الترسانة: الأهلي يفاوض أحد لاعبينا والصفقة اقتربت من النهاية

مبلغ ضخم .. سمير عثمان: رفضت رشوة من أحد الأندية ببطولة أفريقيا.. فيديو

لضم محمد شريف.. وفد الاتفاق السعودي يصل إلى القاهرة للتفاوض مع الأهلي

كاف في ورطة.. تفاصيل جديدة بشأن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية

كريم حسن شحاتة عن رفع اسم والده من نادي الزمالك: هذه الأشياء لا تصنع الفارق معه

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

لتحقيق عدة مكاسب.. اللجنة الخماسية تدرس التقدم بطلب لاستضافة المباريات المتبقية لدوري أبطال إفريقيا

بعد اعتذار الإنتاج الحربي .. الإسماعيلي يبحث عن وديته الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور

بعد ارتفاع الحرارة.. إليك أعراض ضربة الشمس

صحي وخفيف.. 5 أطباق هيلثي لوجبة الإفطار