فايلر يعقد جلسة مع مخطط أحمال الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جلسة مع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج البدنية التي يخضع لها اللاعبون في فترة الإعداد الحالية.





واطمأن فايلر من بينكيل على سير الأمور بشكل مميز جدا، خاصة بعدما نال اللاعبون إشادة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بشأن المستوى البدني الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية التي تولى فيها تدريبات الفريق خلال تواجد فايلر وبينكيل في سويسرا قبل عودتهما الاسبوع الماضي.





وناقش فايلر مع مساعده بينكيل كافة الوحدات البدنية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها هذا الأسبوع، بعدما تم وضع مواعيد التدريبات لمدة 5 أيام قادمة.





وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لمواجهة سموحة وديا على ملعب التتش بالجزيرة.



