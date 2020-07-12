بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 300 حالة بينهم 7 أطفال رضع من العزل بمستشفى الأقصر العام

أعلن مستشفي الأقصر العام للعزل الصحي، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خلف عمر مدير المستشفي عن تعافي 300 حالة من المصابين فيروس كورونا كوفيد -19 وذلك منذ تحويل المستشفي إلى عزل صحي واستقبال الحالات.
وقالت الدكتورة أمل وهبه نائب المدير إن الفريق الطبي بالمستشفي استطاع أن ينجح فى إجراء ١٦ عملية جراحية ما بين ولادة قيصرية وحراجات كسور العظام داخل المستشفي مشيرة إلى خروج ٧ أطفال من حضانة العزل بعد عمل مسحات لهم و تحول نتائج تحاليلهم من إيجابي إلي سلبي.
ومن جانب آخر استأنفت مستشفي الأقصر الدولي العمل بوحدة القسطرة القلبية بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 حرصًا على سلامة المرضي والأطقم الطبية، وذلك تحت قيادة الدكتور اسماعيل العربي مدير عام المستشفي.
وقال الدكتور محمد العقبي رئيس وحدة القسطرة القلبية، بمستشفي الأقصر الدولي، إنه تم إجراء 9 حالات من بينهم 4 حالات تركيب دعامات دوائية، و4 حالات قسطرة تشخيصية خلال الأسبوع الماضي.