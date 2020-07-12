بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 300 حالة بينهم 7 أطفال رضع من العزل بمستشفى الأقصر العام

أعلن مستشفي الأقصر العام للعزل الصحي، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور خلف عمر مدير المستشفي عن تعافي 300 حالة من المصابين كوفيد -19 وذلك منذ تحويل المستشفي إلى عزل صحي واستقبال الحالات. فيروس كورونا كوفيد -19





وقالت الدكتورة أمل وهبه نائب المدير إن الفريق الطبي بالمستشفي استطاع أن ينجح فى إجراء ١٦ عملية جراحية ما بين ولادة قيصرية وحراجات كسور العظام داخل المستشفي مشيرة إلى خروج ٧ أطفال من حضانة العزل بعد عمل مسحات لهم و تحول نتائج تحاليلهم من إيجابي إلي سلبي.







