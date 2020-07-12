مصير الأهلى والزمالك.. 4 دول تتنافس على استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون

أكدت تقارير صحفية مغربية، ترشيح دولتي المغرب وتونس لاستضافة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما رفضت الكاميرون إقامة نصف نهائي ونهائي البطولة على ملاعبها بسبب تطورات الوضع الصحي المرتبط بانتشار فيروس كورونا.





وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اعتذر عن استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي البطولة.





ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية"، فإن المغرب يعد حاليا مرشحا قويا لاستضافة مباريات البطولة خلال الفترة المقبلة، كما تعد تونس أيضا مرشحة لاستضافة المباريات على ملاعبها أيضا.





وفى السياق ذاته، يدرس اتحاد الكرة المصري الترشح لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة ويمتلك الكاف أيضا عرضا رسميا من إحدى الشركات لإقامة نهائيات المسابقة الأكبر فى أفريقيا بدولة الإمارات.