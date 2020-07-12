وكيل الأزهر الشريف: امتحانات الثانوية الأزهرية هادئة و١٠ ٪؜ رأفة

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف ، إن امتحانات الثانوية الأزهرية تمر في هدوء دون مشاكل ولم تتلقي غرفة العمليات بالمنطقة الازهرية اي بلاغات.





وطالب وكيل الازهر، الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات والاجتهاد، حتى يتمكنوا من الحصول على نتائج جيدة.





وأكد وكيل الأزهر الشريف، أن اللجان تتبع الإجراءات الوقائية حيال الطلاب منعًا لإصابة الطلاب أو تعرض حياتهم للخطر، مشيرًا أن طلاب الثانوية الأزهرية لا يقلون عن طلاب الثانوية العامة، ولذلك تم تخصيص 10% للرأفة كما حدث مع طلاب الثانوية العام.





جاء ذلك، صباح اليوم الأحد، خلال لجان بنين آل نوح بمعهد فتيات الإسماعيلية، التابعة لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، في تاسع أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الكيمياء.





وحرص وكيل الأزهر على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مشيدًا بالتزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية وتفهمهم الوضع المحيط بهم.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.





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