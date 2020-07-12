AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل الأزهر الشريف: امتحانات الثانوية الأزهرية هادئة و١٠ ٪؜ رأفة

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:28 م
وكيل الازهر الشريف
وكيل الازهر الشريف
Advertisements
انجي هيبة
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن امتحانات الثانوية الأزهرية تمر في هدوء دون مشاكل ولم تتلقي غرفة العمليات بالمنطقة الازهرية اي بلاغات.

وطالب وكيل الازهر،  الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات والاجتهاد، حتى يتمكنوا من الحصول على نتائج جيدة.

وأكد وكيل الأزهر الشريف، أن اللجان تتبع الإجراءات الوقائية حيال الطلاب منعًا لإصابة الطلاب أو تعرض حياتهم للخطر، مشيرًا أن طلاب الثانوية الأزهرية لا يقلون عن طلاب الثانوية العامة، ولذلك تم تخصيص 10% للرأفة كما حدث مع طلاب الثانوية العام.

 جاء ذلك، صباح اليوم الأحد، خلال لجان بنين آل نوح بمعهد فتيات الإسماعيلية، التابعة لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، في تاسع أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الكيمياء.

وحرص وكيل الأزهر على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مشيدًا بالتزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية وتفهمهم الوضع المحيط بهم.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

اقرا ايضا: 

وكيل الأزهر الشريف: امتحانات الثانوية الأزهرية هادئة و١٠ ٪؜ رأفة
وكيل الأزهر الشريف: امتحانات الثانوية الأزهرية هادئة و١٠ ٪؜ رأفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الأزهر: لم نتلق أي اعتذارات عن أداء الامتحانات حتى الآن

وكيل الأزهر: جدول امتحانات هذا العام يتضمن مادة واحدة لكل يوم

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الجيزة ويستبعد رئيس لجنة

لا تهاون مع المقصرين.. وكيل الأزهر: سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات هي الأهم

وسط إجراءات احترازية.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية لأداء امتحان القرآن ..فيديووصور

وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية إلى لجان الامتحانات..فيديو

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة صيفية على البحر.. شاهد

الرئيس السيسي لوزير المالية : بتخاف على الفلوس أوي "فيديو"

مع وقف التراخيص نهائيا ببعض المناطق ..السيسي: نزع ملكية الجراجات غير المستغلة بالعقارات

وزيرة التعاون الدولي: جائحة كورونا دفعت صناع القرار لابتكار حلول غير تقليدية

الرئيس السيسي: من حق الدولة منح التراخيص الجديدة لـ سيارات الغاز فقط .. فيديو

أردوغان تجاوز حدوده.. اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات صارمة ضد تركيا

AdvertisementS

تركيا تهدد الطيران المجهول بدفع الثمن.. وتشترط انسحاب حفتر

الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق التهم سوق توشكى بجوار مترو حلوان

أردوغان تجاوز حدوده.. اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات صارمة ضد تركيا

هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

فيديو جراف .. كاف يفجر مفاجأة بشأن قضية نادي القرن

رايحين للموت برجليهم.. محافظ الإسكندرية يكشف أسباب ارتفاع حالات الغرق بشاطئ النخيل

السيسى: لا ترخيص للسيارات إلا بعد تحويلها لغاز.. وقروض بفائدة صفرية لأصحابها.. فيديو

السيسي: إنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة لتوفير فرص عمل أكثر لعمال البناء.. فيديو

بفستان مكشوف.. نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة وطرد البلغم

السيسي : لن نتردد أبدا عن الوقوف فى مواجهة مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة صيفية على البحر.. شاهد

شاهد.. تويوتا RAV4 الهجينة تغزو السوق الأمريكي.. صور

توب وقبعة .. نوال الزغبي بإطلالة مميزة على إنستجرام