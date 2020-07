حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

View this post on Instagram

‎وهل هناك اغلى من امى ليهتز لها قلبى وكيانى؟ ‎ان كان بى خير فهو منك وبسببك يا امى ، نعل جزمتك اغلى واطهر من اللى شتمك وسبك وتطاول عليكى. ‎اتعلمت منك ومن قلبك الطاهر انى اترفع عن اى اساءه تتوجه ليا لكن اليوم الاساءه كانت ليكى يا امى ، وبوعدك وهذا وعد دين عليا ان حقك جايلك ولو طال الزمن. ‎ضحيتى كتير عشاننا وكانت فرحتك وانتى بتشوفينى بحقق كل اللى كنت بطمح له كنتى بتهتمى بكل تفاصيل حياتنا ونبضات قلوبنا وبتدى بدون ماتنتظرى مقابل الا انك تشوفينا سعداء. خلقنا لنلعب كوره قدم ونتنافس داخل الملعب وليس الغوض في الاعراض واهانه من تعبو في تربيتنا ونحن في بلد كل يوم تتغير للاحسن ولا يرضي الشرفاء منهم هذه التصرفات وفي انتظار موقف حاسم يرجع الحقوق لاصحابها ‎رينا يخليكى ليا يا امى والعمر كله ليكى ودايما معاناعايشين ببركه دعاكى لينا ⁦♥️⁩⁦♥️⁩ ‎#بحبك_يا_أمى