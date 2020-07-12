حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الأهلى، صورة له برفقة والدته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"









وعلق كهربا على الصورة "‎وهل هناك اغلى من امى ليهتز لها قلبى وكيانى؟ ‎ان كان بى خير فهو منك وبسببك يا امى ، نعل جزمتك اغلى واطهر من اللى شتمك وسبك وتطاول عليكى.





‎وتابع اتعلم منك ومن قلبك الطاهر انى اترفع عن اى اساءه تتوجه ليا لكن اليوم الاساءه كانت ليكى يا امى ، وبوعدك وهذا وعد ودين عليا ان حقك جايلك ولو طال الزمن.





‎واضاف ضحيتى كتير عشاننا وكانت فرحتك وانتى بتشوفينى بحقق كل اللى كنت بطمح له كنتى بتهتمى بكل تفاصيل حياتنا ونبضات قلوبنا وبتدى بدون ماتنتظرى مقابل الا انك تشوفينا سعداء. خلقنا لنلعب كوره قدم ونتنافس داخل الملعب وليس الغوض في الاعراض واهانه من تعبو في تربيتنا ونحن في بلد كل يوم تتغير للاحسن ولا يرضي الشرفاء منهم هذه التصرفات وفي انتظار موقف حاسم يرجع الحقوق لاصحابها

‎رينا يخليكى ليا يا امى والعمر كله ليكى ودايما معاناعايشين ببركه دعاكى لينا ⁦♥️⁩⁦"♥️⁩

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يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.









ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يوليو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا











