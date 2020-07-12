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أخبار البلد

سفير كوريا الجنوبية الجديد: مصر دولة محورية في الحفاظ على السلام بالمنطقة

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:33 م
هونج جين ووك سفير
هونج جين ووك سفير كوريا الجديد بالقاهرة
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محمد وديع
وصل سفير جمهورية كوريا الجنوبية الجديد هونج جين ووك، إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري وبالتحديد في الثالث من يوليو عقب تكليفه من رئيس جمهورية كوريا مون جاى إن في يونيو الماضي.

وقال بيان للسفارة الكورية بالقاهرة، إن السفير الجديد سيمارس مهامه الكاملة كرئيس للبعثة الكورية في مصر بكل جدية بعد قضائه فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وتقول السيرة الذاتية للسفير الجديد إنه عمل مديرا لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكورية كنائب المدير العام ثم المدير العام على التوالي لمدة ثلاث سنوات، وأنه يدرك أهمية مصر كشريك للتعاون الشامل لكوريا إدراكا كاملا.

كما شهد أيضا آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين مثل النجاح في عقد اجتماع القمة بين الرئيس مون والرئيس السيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2018 والقمة الهاتفية في 5 مارس هذا العام.

وقال السفير الجديد في بيان لوسائل الإعلام المصرية: “أنا لست استثناء من شغف الشعب الكوري واحترامه العميق للحضارة المصرية القديمة الممثلة أفضل تمثيل بالأهرامات وأبو الهول. وإن مصر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي كدولة محورية تلعب دورا هاما بين إفريقيا وآسيا وأوروبا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع، أنه فخور جدًا بتعيينه سفيرًا لكوريا في هذا البلد الرائع ذي الأهمية الكبيرة، خاصة أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر.. وكما يقول المثل الكوري القديم "بعد المطر، تصبح الأرض صلبة"، فخالص أمنياتى إلى شعبى البلدين بالتغلب على جائحة كورونا من خلال الجهود المشتركة في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مواصلة تعميق علاقاتنا في مختلف مجالات. كما سأبذل قصارى جهدي أيضًا لتكثيف العمل لتعزيز التبادل بين الشعوب" .
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