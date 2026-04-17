السيطرة على حريق شب فى مدخل عقار بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمدخل عقار بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية ومنع امتداد الحريق لباقي أجزاء العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمدخل عقار بمنطقة حارة بهلول بشبرا الخيمة.



وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء لمواقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمدخل عقار بمنطقة حارة بهلول من شارع النص بشبرا الخيمة.

التحريات الأولية



وكشفت التحريات الأولية، أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي، كما أن الحريق كان ببعض المخلفات ببير السلم وتم إصلاح كابينة الكهرباء وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.