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برلمان

أيمن أبو العلا: الدولة حققت إنجازا كبيرا في القضاء على العشوائيات بفضل توجيهات الرئيس

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:46 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريده محمد
ذكر الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الدولة المصرية حققت انجازا كبير فى ملف العشوائيات خلال الست سنوات الماضية مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح فى ان يكفل حياة كريمة لسكان المناطق العشوائية.

وقال أبو العلا فى بيان اليوم، كثير من العشوائيات انتهت فى مصر بفضل تحرك الحكومة السريع فى هذا الملف وهو الأمر الذى لطالما طالبنا به كثيرا على مدار سنوات طويلة وتحقق الآن.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الدولة بذلت مجهودا مضنيا وقدمت وحدات سكنية جيدة تليق بالمواطنين وتكفل لهم عيشة أفضل وحياة كريمة.
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