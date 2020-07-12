رئيس جامعة حلوان يتفقد عملية سير امتحانات الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة.. صور

تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان سير الامتحانات بكلية الفنون الجميلة وكان في استقبال الدكتور احمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور أشرف رضا وكيل الكلية.





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وقد بدء جولته التفقدية بتفقد طلاب الفرقة النهائية تصوير جداري بفناء الكلية، ثم انتقل لتفقد سير الامتحانات بمراسم قسم الديكور حيث كان في استقباله الدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سمير شاهين رئيس قسم الديكور بالكلية وقد قام بالتحدث مع الطلاب وأوصى بتوفير سبل الراحة لهم وتذليل كل العقبات التي تواجههم.









و كانت الجولة فى ضوء توجهات الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك خلال امتحانات طلاب البكالوريوس تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو عميد الفنون الجميلة.





وقد انطلق ماراثون امتحانات الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة بداية من امس السبت الموافق 11/7/2020، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات من حيث تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل الكلية ولجان الامتحانات، وبالفعل بدأت كلية الفنون الجميلة في وضع القواعد والإجراءات والترتيبات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس مع ضرورة التباعد والسلامة وبما يناسب مع أعداد الطلاب في قاعات الامتحانات والمراسم والمدرجات للحد من انتشار الفيروس.







