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تعليم

رئيس جامعة حلوان يتفقد عملية سير امتحانات الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة.. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:01 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
 تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان سير الامتحانات بكلية الفنون الجميلة  وكان في استقبال الدكتور  احمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور أشرف رضا وكيل الكلية. 

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وقد بدء جولته التفقدية بتفقد طلاب الفرقة النهائية تصوير جداري بفناء الكلية، ثم انتقل لتفقد سير الامتحانات بمراسم قسم الديكور حيث كان في استقباله الدكتورة  نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور  سمير شاهين رئيس قسم الديكور بالكلية وقد قام بالتحدث مع الطلاب وأوصى بتوفير سبل الراحة لهم وتذليل كل العقبات التي تواجههم.


و كانت الجولة فى  ضوء توجهات الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك خلال امتحانات طلاب البكالوريوس تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو عميد الفنون الجميلة.  

وقد انطلق ماراثون امتحانات الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة بداية من  امس السبت الموافق 11/7/2020، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات من حيث تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل الكلية ولجان الامتحانات، وبالفعل بدأت كلية الفنون الجميلة في وضع القواعد والإجراءات والترتيبات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس مع ضرورة التباعد والسلامة وبما يناسب مع أعداد الطلاب في  قاعات الامتحانات والمراسم والمدرجات للحد من انتشار الفيروس.


وذلك من خلال تعقيم كافة المباني يوما قبل بدأ وبعد انتهاء أعمال الامتحانات، وكذلك المسافات المناسبة بين الطلاب وارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم تحت إشراف لجنة تشكل من قبل الكلية قبل دخول الطلاب لمبنى الامتحانات، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك دور هام للجنة الملاحظة والمراقبين داخل لجان الامتحانات في هذا الظرف الاستثنائي وهو مراقبة ارتداء الكمامة الوقاية للطلاب داخل لجان الامتحانات ومنع التجمعات داخل الكليات قبل وبعد الامتحانات.
رئيس جامعة حلوان يتفقد عملية سير امتحانات الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة حلوان يتفقد عملية سير امتحانات الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة.. صور
رئيس جامعة حلوان يتفقد عملية سير امتحانات الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة.. صور
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