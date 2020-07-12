عصابة «بالغش اتجمعنا».. إحالة 3 طلاب جامعيين سربوا امتحانات الثانوية العامة للمحاكمة

أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، عصابة غش وتسريب امتحانات الثانوية العامة، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية؛ بعد القبض على أعضائها البالغ عددهم 3 طلاب جامعيين؛ قاموا بتسريب الامتحانات عبر تطبيق "واتساب".





وقررت المحكمة برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار، ومحمد يوسف، في أولى جلسات محاكمة المتهمين، تأجيل محاكمتهم لجلسة السبت المقبل لحضور المتهمين من محبسهم، والاطلاع وطلبات الدفاع.





تضمن أمر إحالة المتهمين أن نيابة الشئون المالية والتجارية قررت في 8 يوليو الجاري إحالة كل من "محمد.ع.م"، و"محمد.ع.ع"، و"محمد.أ.ع"، طلاب بكليات الحقوق والتربية الرياضية ومعهد الألسن "محبوسين"، إلى المحكمة الاقتصادية؛ لأنهم في غضون 2020 بدائرة قسم أول السلام نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للدور الأول علي شبكة المعلومات الدولية من خلال الجروب المسمى بـ "بالغش اتجمعنا" علي تطبيق "واتساب"، وكان ذلك أثناء انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.





كما قام المتهمون باستخدام موقع عبر شبكة المعلومات الدولية المجموعة المسماة بـ "بالغش اتجمعنا" و"غششني شكرا" علي تطبيق واتساب بهدف ارتكاب جريمتهم.





وحازوا أجهزة اتصالات لاسلكية "سماعات اذن" دون الحصول علي تصريح من الجهاز القومي للاتصالات.





وقررت النيابة إحالتهم للمحاكمة طبقا لمواد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.



