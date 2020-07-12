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فن

نهاية مأساوية لـ حياة الشاويش عطية.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:21 م
الشاويش عطية
الشاويش عطية
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محمد نبيـل
عرض برنامج "تريند الزمن الجميل" الذي يقدمه الزميل خالد جمال، ويعرض عبر قناة موقع "صدى البلد" على اليوتيوب فقرة عن شخصية "الشاويش عطية".. أشهر شاويش في السينما المصرية، حتى أن اسم الشاويش عطية كان أشهر من اسم صاحبه الحقيقي.

كاميرا "صدى البلد" سألت عددا من المواطنين عن الاسم الحقيقي للشاويش عطية، وكانت الإجابات صادمة.

"هو بعينه .. بغباوبته .. بشكله العكر".. هذه كانت واحدة من أشهر الجمل التي اشتهر بها الشاويش عطية، واسمه الحقيقي الذي لا يعرفه كثيرون هو رياض القصبجي.

دخل رياض القصبجي مجال الفن بالصدفة، وكان يعمل في الأصل كمثري في السكة الحديد ويمارس رياضة الملاكمة.

اكتشفه بالصدفة المخرج توجو مزراحي وقدمه في دور الملاكم في فيلم علي الكسار الشهير "سلفني 3 جنيه".

وعلى الرغم من أن 90 % من مشاهد الشاويش عطية كانت مع اسماعيل يس إلا إنهما لم يكونا أصدقاء مقربين، وكان أصدقاؤه من الوسط الفني توفيق الدقن وفريد شوقي الذي وقف معه في مرضه، وبعد إصابته بالشلل.

المشهد الحزين في قصة حياة رياض القصبجي، كان أثناء تصوير فيلم "الخطايا" عندما وقف أمام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، بطل الفيلم، وفجأة وقع على الأرض من شدة المرض، وانهمرت الدموع من عينيه، وساعدوه كي يقف على رجله مرة أخرى ويستطيع العودة إلى بيته وهذه كانت آخر مرة يقف فيها أمام الكاميرا في حياته.

رياض القصبجي الذي أمتعنا كثيرا بأدواره الكوميدية، توفى غارقا في الديون بعد صرف أمواله على العلاج، حتى مصاريف الجنازة والدفن تم جمعها من زملائه في الوسط الفني.
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