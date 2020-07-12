لدعم صفوفه الموسم المقبل.. الإسماعيلي يفاوض مهند لاشين لاعب طلائع الجيش

دخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في مفاوضات جادة مع مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.
وعلم موقع "صدي البلد" أن "مهند لاشين" رحب بعرض الاسماعيلي، ولكنه ينتظر قرار إدارة الجيش تجاهه.
وبدأ مسؤولو الإسماعيلي فتح مفاوضات مع لاعبين جدد للانضمام إلي الإسماعيلي، كبديل قبل اتخاذ قرار رحيل بعض نجوم الفريق وأبرزهم عبدالرحمن مجدي الذي تلقي عروضًا خارجية، فيما نجح الإسماعيلي في تجديد عقد محمد الشامي لاعب الفريق لمدة ثلاث سنوات قادمة.
كان مهند لاشين انضم إلي صفوف طلائع الجيش، الموسم الماضي منتقلًا من نادي بيراميدز كبيع النهائى.
يذكر أن مهند لاشين صاحب الـ٢٤ عامًا، من ناشئي الإسماعيلي، وانتقل إلي صفوف فريق الأسيوطي في صفقة انتقال حر ليتألق وأصبح تحت أنظار قطبي الكرة المصرية، قبل أن يتحول الأسيوطي إلي بيراميدز ويرفض رحيله، وقبل أن ينتقل الموسم الماضي إلي صفوف فريق طلائع الجيش.