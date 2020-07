ميساء عيسى تلتقي نجوم الموسيقى العربية والعالمية في مونت كارلو

أطلقت الإعلامية ميساء عيسى مبادرة موسيقية بجمع نجوم الموسيقى بالعالم العربي وأوروبا في لقاءات يومية لايف أونلاين، تماشيًا مع ظروف كورونا العالمية، للإطلالة على جمهورهم حول العالم من شرفات منازلهم عبر برنامجها الإذاعي الشهير على إذاعة مونت كارلو الدولية في فرنسا.





وجمعت ميساء خلال الحلقات الجديدة لبرنامجها الإذاعي العالمي "ميوزيك أور" أو "ساعة موسيقية" والمستمر على مدار 15 سنة متواصلة، توليفة من نجوم الغناء والموسيقى البديلة العرب والأجانب، منهم الفنانة التونسية آمال مثلوثي، التي كشفت كواليس ألبومها الجديد "Every were we looked was Burning"، مع غناء مقتطفات حية منه لأول مرة، مع كشف كواليس مشروعها الجديد "كلمتي حرة"، الذي يجمع نخبة من الفنانين العرب مثل ظافر العابدين ودرة وفايا يونان، في فيديو كليب.





بجانب استضافتها الفنانة اللبنانية تانيا صالح، التي تحدثت عن مشروعها الموسيقي الأخير "تناغم" وتفاصيل تحضيرها ألبومها الموسيقي الجديد، مع لقائها بفرقة باب لبلوز المغربية، التي احتفت مؤخرًا بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد Nayda ، إضافة إلى استضافة الفنان اللبناني زيد حمدان والفنانة السورية لين أديب، الذين أطلقا مؤخرًا ألبومهما الجديد المشترك "برجر بدوي".





كما يحكي الفنانون خلال اللقاءات المباشرة من داخل منازلهم عن تعايشهم مع الحجر الصحي في المنزل والتعايش مع فكرة إلغاء الحفلات والمهرجانات الموسيقية ومستقبل الساحة الفنية مع الوباء.





كما جمعت ميساء عيسى نخبة من نجوم الموسيقى في أوروبا والعالم الغربي في إطلالات حية من عدة بلدان كل من شرفة منزله، منهم الموسيقي الفرنسي ميشال مار والمغنية الفرنسية كلوتيلد رولو والفنانة اللبنانية يومنا سابا والفنان الأرجنتيني توماس جوبيتش والفنان الإيطالي بيرز فاشيني والفنان الجامايكي كلينتون فارون والفنانة ساندرا، وذلك عبر تجربة إذاعية تفاعلية يتعايش خلالها الفنانين مع جمهورهم بشكل مباشر مع موسيقاهم من منازلهم عبر الإذاعة الفرنسية العالمية ومنصات السوشيال ميديا.





وتعد ميساء عيسى مذيعة وإعلامية متخصصة في متابعة مجال الموسيقى العالمية حول العالم، ووضعت حجر أساس برنامجها الإذاعي الشهير "ساعة موسيقية" منذ 16 سنة عبر إذاعة مونت كارلو في فرنسا، وصالت وجالت معه مختلف أنحاء العالم لتغطية كافة المهرجانات والفعاليات الفنية واستضافة نجوم الموسيقى العالميين في أكثر من ثلاثة آلاف حلقة.