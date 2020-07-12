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حوادث

أخبار الحوادث.. ريتاج خرجت لشراء عصير قصب فشنقتها حنين مدمنة فيديوهات العنف.. التوصل للغز مقتل عامل وتهشيم رأسه بشاكوش في المنوفية

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:37 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:


* جرائم آخر الزمان.. ريتاج خرجت لشراء عصير قصب فشنقتها حنين مدمنة فيديوهات العنف.. صور
في حالة من الهدوء التام والاسترسال في الكلام وعدم ادراك ما اقترفته يداها.. أدلت الطفلة المتهمة بقتل طفلة اخرى شنقا في مدينة أوسيم باعترافات تفصيلية لجريمتها في تحقيقات استمرت 10 ساعات متواصلة أمام نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية.
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* إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بالإسكندرية
أصيب 6 أشخاص بجروح خفيفة في حادث تصادم اليوم الأحد بين عدد من السيارات الملاكي شرق الإسكندرية، مما أدى لتعطيل الحركة المرورية.
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* التوصل للغز مقتل عامل وتهشيم رأسه بشاكوش في المنوفية
ألقت وحدة مباحث مركز السادات بمحافظة المنوفية القبض علي عاطلين وذلك عقب تجردهما من مشاعر الإنسانية وقيامهما  بقتل عامل بعد ضربه على رأسه بشاكوش بغرض سرقته ورميه فى أحد المنازل المهجورة.
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* النائب العام: حجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرها ومضاهاة بصمته الوراثية لإثبات نسب البنت
أمر «النائب العام» بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.
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* مصرع شاب صدمته سيارة في زفة فرح بالمنيا
لقى شاب مصرعه، بعدما صدمته سيارة مشاركة في موكب حفل عرس بالطريق الأوسط الرابط بين مدينتي المنيا القديمة والجديدة، وفرت هاربة، وكان المتوفي يقود دراجة بخارية، سقط على أثرها مصابًا بكسور بالرأس ولفظ أنفاسه الأخيره متأثرا بجراحه.
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* إخلاء سبيل صاحب دار نشر بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بالتحرش
قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة والنشر بكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالتحرش بعد تقديم بلاغات ضده من بعض السيدات.
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* عصابة «بالغش اتجمعنا».. إحالة 3 طلاب جامعيين سربوا امتحانات الثانوية العامة للمحاكمة
أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، عصابة غش وتسريب امتحانات الثانوية العامة، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية؛ بعد القبض على أعضائها البالغ عددهم 3 طلاب جامعيين؛ قاموا بـ تسريب الامتحانات عبر تطبيق "واتساب". 
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*الإجمالي 323.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: 89 مرشحا في اليوم الثانى لفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ
أغلقت لجان المتابعة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها فى الساعة الخامسة مساء، بعد انتهاء اليوم الثانى لتقديم أوراق الترشح.
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* بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.. قوافل الداخلية توزع سلعا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
واصلت وزارة الداخلية إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو .
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