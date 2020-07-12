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حوادث

التوصل للغز مقتل عامل وتهشيم رأسه بشاكوش في المنوفية

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:11 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد أمين
ألقت وحدة مباحث مركز السادات بمحافظة المنوفية القبض علي عاطلين وذلك عقب تجردهما من مشاعر الإنسانية وقيامهما  بقتل عامل بعد ضربه على رأسه بشاكوش بغرض سرقته ورميه فى أحد المنازل المهجورة.




تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


كان مدير أمن المنوفية تلقي اخطارا بالعثور على جثة عامل وبه آثار سحجات وكدمات بالرأس ، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث للتوصل لمرتكبي الواقعة .


وتم التوصل الي ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من فارس. س 25 عاما عاطل ،علا.م 19 وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بعرض السرقة ، حيث قاما باستدراج المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب على رأسه بشاكوش حتى تحطمت رأسه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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