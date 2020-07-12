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تعليم

طالب يمزق ورقة الامتحان وآخر يستخدم المحمول في الغش بالمنوفية

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:21 م
صورة ارشفية تعبيرية
صورة ارشفية تعبيرية
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محمد أمين
صرح  الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفيه من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية أن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان بلغ 32017 طالب وطالبة وعدد الحضور 31661 وعدد الغائبين 356 طالب بنسبة 98,89% بنسبة غياب 1,11%.


هذا وقد رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها نقل فرد أمن بمدرسة عبدالحميد الرخاوى بهورين ونقل طالب بمدرسة الشهيد محمد عمرو البدرى ببركة السبع بالإسعاف لإرتفاع درجة حرارتهم والإشتباه فى إصابتهم بكورونا 

، كما تم نقل 3 طلاب بمدراس الماى والشهيد المقدم ياسر فريج الثانوية والشهيد النقيب السرسى بشبين الكوم وذلك لإصابتهم بإرتفاع درجة الحرارة والإشتباه فى إصابتهم بكورونا وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب قام بتمزيق ورقة الإجابة بمدرسة الحرية الفندقية وأخر ضد طالب قام بإستخدام المحمول فى الغش بمدرسة الدكتور محمد السيد الشنوانى ع بشبين الكوم.


 كما تم نقل طالبة بمدرسة الشهيد جميل أ بابل بمركز تلا لإصابتها بمغص معوى وتجريع وإسهال ، هذا وقد تم ضبط طالبان أثناء قيامهم بإستخدام التليفون المحمول فى الغش بمدرستى الزهراء أ وعمر الأشقر بتلا، فيما تم نقل طالبتان بمدرسة الشهداء أ بنات لإصابتهم بحالة إغماء وقىء وتم نقلهم بالإسعاف وإتخاذ اللازم ، وكذا إتخاذ الإجراءات القانوينة حيال طالب بمدرسة الشهداء ع بنين  لإستخدامه التليفون المحمول فى الغش .

وفى الباجور تم نقل معلمة  " ملاحظ " فور تعرضها لضيق بالتنفس وإغماء بمدرسة تلوانة المطورة بنات، وفى مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بسنتريس بأشمون تم عمل محضر إثبات حالة نفسية لطالبة ترفض الحل وبتقرير الزائرة الصحية تبين أنها سليمة .

وفى مركز قويسنا تم نقل طالبان بمدرستى الشهيد إلهامى عبدالمنعم والجوهرية فور تعرضهم لحالة هبوط وإغماء وتم عمل اللازم، وفى سرس الليان تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طالبان  بمدرسة الشهيد محمود عزت الثانوية قاما بإستخدام التليفون المحمول فى الغش.
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