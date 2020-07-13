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رياضة

إشبيلية يفوز على ريال مايوركا 2 - 0 في الدوري الإسباني

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق إشبيلية بهدفين نظيفين، على حساب نظيره نادي ريال مايوركا، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

افتتح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 41 من ضربة جزاء، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أكد يوسف الناصيري تفوق إشبيلية بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليحقق الفريق الأندلسي انتصاره الثامن عشر في الليجا هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي إشبيلية للنقطة 66 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نادي مايوركا عند النقطة 32 في المركز التاسع عشر، ويقترب بشكل كبير من الهبوط.
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