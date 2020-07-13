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أخبار العالم

24831 إصابة جديدة بـ كورونا في البرازيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:04 ص
24831 إصابة جديدة
24831 إصابة جديدة بـ كورونا في البرازيل
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأبلغت البرازيل عن 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 72100.

في المقابل، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 1849681 حالة.

في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وتم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

ونشرت المنظمة مؤخرا تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.

وقالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بفيروس كورونا في المنظمة إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوما مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى على ما يبدو.
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