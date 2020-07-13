مجهول ينتحل شخصية منير مكرم على فيس بوك بعد سرقة هاتفه

تعرض الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إلى سرقة هاتفه المحمول وتوجه منير إلى قسم شرطة الجيزة وحرر محضرا لإثبات السرقة ومن بعدها حرر محضر في مباحث الإنترنت للحفاظ على الأرقام الموجودة على الهاتف والمعلومات الشخصية.





ومكرم عضو نشط في مجلس النقابة ويحمل العديد من الأرقام لعدد من الشخصيات العامة في المجتمع المصري من بين فنانين ورياضيين ورجال دولة.





وفوجئ منير مكرم أن أحد الأشخاص استخدم حساب الفيس بوك الخاص به من خلال هاتفه وبدأ يرسل العديد من رسائل التهديد إلى بعض الفنانين والشخصيات العامة أصدقاء منير على الفيس بوك.