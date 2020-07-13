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أخبار العالم

عقب وقوع انفجار.. حريق ضخم على سطح سفينة حربية أمريكية.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت إدارة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الإثنين، إن رجال الأطفاء لا يزالون يعملون على إخماد الحريق الذي شب على ظهر سفينة "بونهوم ريتشارد" الحربية؛ إثر وقوع انفجار.

وقالت الإدارة، إن الحريق أدى إلى إصابة شخص واحد، ولم يسجل أي خسائر في الأرواح حتى الآن. 

وأظهرت لقطات الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولات رجال الإطفاء إخماد الحريق الضخم على سطح السفينة. 

وأفادت إدارة الإطفاء على "تويتر"، بأن "الانفجار أدى إلى إصابة واحدة على الأقل في بونهوم ريتشارد".

فيما أعربت عن توقعها في استمرار الحريق لمدة أيام. 
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