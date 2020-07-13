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مرأة

تخلص من الحرج.. أسباب وعلاج تعرق اليدين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعاني بعض الفتيات من التعرق الزائد في اليدين، وهو ما يعرف بفرط التعرق مما يضعهن في مواقف حرجة.

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية والصحة العلاجية، أسباب تعرق اليدين ونصائح لكيفية التعامل مع هذه المشكلة التي يواجهها الكثيرون من الأشخاص.

هناك العديد من أسباب تعرق اليدين، منها:
1- الجينات التي تنتقل من جيل لاخر: فرط التعرق يعتبر وراثيًا إلى حد ما. 
2- الإجهاد والتوتر، كالزواج أو التحدث في الخطابات علنًا بسبب إطلاق هرمونات الإجهاد الإبينفرين والكورتيزول التي ترفع درجة حرارة الجسم مسببة تعرق اليدين

3- الكافيين: مثل الشاي الأسود أو الأخضر والقهوة 
4- الغدة العرقية المفرزة: تسبب العرق خاصة على اليدين والأرجل والوجه. 
5- وجود حالة من الحالات الطبية الاتية:
الحمل" سن الياس، النقرس، العدوى، الداء السكري، البدانة، مرض الشلل الرعاش، التهاب المفصل الروماتويدي، سرطان الغدد الليمفاوية. 
6- انخفاض السكر في الدم: في هذه الحالة من أجل تكيف الجسم مع هذه الحالة فإنه يطلق هرمونات الإجهاد مثل الادرينالين الذي يحفز من إفراز السكر من الجسم، والتي تسبب تعرق اليدين. 

نصائح للتعامل مع تعرق اليدين:
1- ضع مضادات التعرق على راحة يديك قبل الذهاب الى النوم.زى نيفيا بس لازم يكون مكتوب عليه antiperspirant أو ga roll on واحطلك صورهم.
حقن البوتكس يريحك. من الموضوع لمدة سنة.
2- تجنب التدخين والأطعمة التي تحتوي على الكثير من التوابل.
3- الاستحمام يوميًا، ولكن تجنب الساونا والحمامات الساخنة لتفادي ارتفاع درجة حرارة الجسم.
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