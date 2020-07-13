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برلمان

موقع سياحي فريد..نائب يشيد بتوجيهات الرئيس لوضع تصميم لمدينة سانت كاترين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:08 ص
سانت كاترين
سانت كاترين
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء بوضع تصميم خاص لمدينة سانت كاترين الجديدة، يراعي تاريخها، مشيرا إلى أن هذه المدينة لديها أهمية كبرى وموقع سياحي جذاب.

ولفت المسعود، في بيان لها، أن مدينة سانت كاترين تمتلك خصوصية وتميزا فريدا تستوجب اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، فهذه المدينة تمثل موقع سياحي فريد حيث تتواجد بها سياحة السفاري والسياحة الدينية، مما تبعث بروح دينية مصرية أصيلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وزير السياحة والآثار ولت اهتمام كبير لكافة المواقع السياحية والآثرية، وجاء الوقت لتطوير سانت كاترين ولفت الأنظار إليها.
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