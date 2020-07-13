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محمد جاد: افتتاح أول مرحلة من بنك المعرفة العام المقبل بتكلفة 2.5 مليار جنيه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:04 ص
الإعلامى محمد جاد
الإعلامى محمد جاد
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هاجر إبراهيم
قال الإعلامى محمد جاد، إن العلم قطار للتنمية والدولة تتابع مجهوداتها فى النهوض فى مصر ومحافظة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لمحدودى الدخل.

وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي حريصين على اهتماماتهم لتحقيق التنمية.

وتابع أنه من بين تلك التنمية هو بنك المعرفة والذي يتعلق بمجال الرقمنة وتكنولوجيا الإتصال، حيث إن تكلفته المادية هى 2.5 مليار جنيه، وليس فقط لتوفيرها للمواطن، بل لتوزيع تكنولجيا مصر للعالم أجمع.

وأكد أن أول مرحلة من بنك المعرفة سيتم افتتاحها العام المقبل بالتزامن مع نقل جميع الوزارات العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ الحياة الرسمية فى أول وأكبر مدينة رسمية على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه بمدينة المعرفة سيكون هناك مركز للبحوث وصناعة التكنولوجيا على أرض الواقع، كما سيكون بداخلها جامعة متخصصة فى هذا المجال.

وأفاد أن الهدف منها هى التطور فى صناعة تكنولوجيا المعلومات و صنعها بأشكال مختلفة وتصديرها للعالم.


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