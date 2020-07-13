نتيجة التقديم برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ... تابعها عبر هذا الرابط





الضغط هنا ويمكن لمن يهمه الامر ، الاستعلام عن نتيجــــــة القبول للاتحاق بالصف الأول الإبتدائى للمدارس الرسمية من خلال





وبعد الدخول على الرابط لابد من اتباع الخطوات التالية :

- ادخال الرقم القومي

- ادخال تاريخ الميلاد

- ادخال محافظة الميلاد

-تحديد النوع (ذكر - انثى)

- اضغط على تسجيل دخول





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من التسجيل الالكترونى للصف الاول الابتدائى للعام االدراسى 2021/2020 ، وإعلان نتائج القبول المبدئى واستلام الملفات





وبالنسبة للتقديم في رياض الاطفال .. فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تــم إنتهاء المدة المحددة للتسجيل الالكترونى ، مشيرةً إلى أنه بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الاطفال الرسمية ، فسيتم إعلان نتائج القبول المبدئى و ثم نتيجة استلام وفحص الملفات وذلك فور بت المدارس الكترونيًا ، أما بالنسبة للمتقدمين لرياض الاطفال الرسمى لغات فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اعلان نتيجة القبول فور انتهاء اجراءات التنسيق





الضغط هنا ولمتابعة نتيجة التقديم لرياض الاطفال يمكن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت رابط نتيجــــــة القبول للاتحاق بالصف الأول الإبتدائى للمدارس الرسمية.