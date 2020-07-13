نتيجة التقديم برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ... تابعها عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت رابط نتيجــــــة القبول للاتحاق بالصف الأول الإبتدائى للمدارس الرسمية.
ويمكن لمن يهمه الامر ، الاستعلام عن نتيجــــــة القبول للاتحاق بالصف الأول الإبتدائى للمدارس الرسمية من خلال الضغط هنا
وبعد الدخول على الرابط لابد من اتباع الخطوات التالية :
- ادخال الرقم القومي
- ادخال تاريخ الميلاد
- ادخال محافظة الميلاد
-تحديد النوع (ذكر - انثى)
- اضغط على تسجيل دخول
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من التسجيل الالكترونى للصف الاول الابتدائى للعام االدراسى 2021/2020 ، وإعلان نتائج القبول المبدئى واستلام الملفات
وبالنسبة للتقديم في رياض الاطفال .. فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تــم إنتهاء المدة المحددة للتسجيل الالكترونى ، مشيرةً إلى أنه بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الاطفال الرسمية ، فسيتم إعلان نتائج القبول المبدئى و ثم نتيجة استلام وفحص الملفات وذلك فور بت المدارس الكترونيًا ، أما بالنسبة للمتقدمين لرياض الاطفال الرسمى لغات فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اعلان نتيجة القبول فور انتهاء اجراءات التنسيق
ولمتابعة نتيجة التقديم لرياض الاطفال يمكن الضغط هنا