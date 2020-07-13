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تعليم

نتيجة التقديم برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ... تابعها عبر هذا الرابط

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:29 ص
نتيجة التقديم
نتيجة التقديم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت رابط نتيجــــــة القبول للاتحاق بالصف الأول الإبتدائى للمدارس الرسمية.

ويمكن لمن يهمه الامر ، الاستعلام عن  نتيجــــــة القبول للاتحاق بالصف الأول الإبتدائى للمدارس الرسمية من خلال الضغط هنا 

وبعد الدخول على الرابط لابد من اتباع الخطوات التالية :
- ادخال الرقم القومي
- ادخال تاريخ الميلاد
- ادخال محافظة الميلاد
-تحديد النوع  (ذكر - انثى)
- اضغط على تسجيل دخول

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من التسجيل الالكترونى للصف الاول الابتدائى للعام االدراسى 2021/2020 ، وإعلان نتائج القبول المبدئى واستلام الملفات

وبالنسبة للتقديم في رياض الاطفال .. فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تــم إنتهاء المدة المحددة للتسجيل الالكترونى ، مشيرةً إلى أنه بالنسبة للمتقدمين لمدارس رياض الاطفال الرسمية ، فسيتم إعلان نتائج القبول المبدئى  و ثم نتيجة استلام وفحص  الملفات وذلك فور بت المدارس الكترونيًا ، أما بالنسبة للمتقدمين  لرياض الاطفال الرسمى لغات فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اعلان نتيجة القبول فور انتهاء اجراءات التنسيق

ولمتابعة نتيجة التقديم لرياض الاطفال يمكن الضغط هنا
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