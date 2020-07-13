لطفى لبيب: لو توفيت الآن هكون مطمئن على أولادى فى مصر.. فيديو

قال الفنان لطفى لبيب، إن الوضع فى مصر الآن مطمئن، مؤكدًا أنه إذا توفى سيكون مطمئن على أولاده فى مصر من بعده.





وأضاف لطفى لبيب، خلال حديثه ببرنامج " التاسعة" المذاع على الفضائية الاولى، " الحمد لله البلد رايحة فى حتة تانية خالص ما شوفتهاش عبر سنين عمرى".





وتابع أن مصر نجحت فى المرور وتخطى الشائعات والحروب، مؤكدًا أنه عبر قناة السويس مع الجيش فى الموجة الاولى، ولكن الحرب الآن أشد شراسة.





وأوضح أن الحرب التى شارك فيها كانت حرب جيش أمام جيش، ولكن الآن الحرب مع الإرهاب والأشباح غير المرئية، مرددًا " كان الله فى عونهم فى الحرب دى".