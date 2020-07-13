AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لطفى لبيب: لو توفيت الآن هكون مطمئن على أولادى فى مصر.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:36 م
لطفى لبيب
لطفى لبيب
Advertisements
آيات أحمد
قال الفنان لطفى لبيب، إن الوضع فى مصر الآن مطمئن، مؤكدًا أنه إذا توفى سيكون مطمئن على أولاده فى مصر من بعده.

وأضاف لطفى لبيب، خلال حديثه ببرنامج " التاسعة" المذاع على الفضائية الاولى، " الحمد لله البلد رايحة فى حتة تانية خالص ما شوفتهاش عبر سنين عمرى".

وتابع أن مصر نجحت فى المرور  وتخطى الشائعات والحروب، مؤكدًا أنه عبر قناة السويس مع الجيش فى الموجة الاولى، ولكن الحرب الآن أشد شراسة.

وأوضح أن الحرب التى شارك فيها كانت حرب جيش أمام جيش، ولكن الآن الحرب مع الإرهاب والأشباح غير المرئية، مرددًا " كان الله فى عونهم فى الحرب دى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم ينعى شهيد سيناء.. وينيب السكرتير العام في تشييع جثمانه إلى مسقط رأسه

الفيروس أقوى وأسرع وأخطر.. متى تبدأ الموجة الثانية لـ كورونا؟

ادعولي ربنا يشفيني.. لطفي لبيب: اعتبروني اعتزلت التمثيل.. فيديو

بعد إعلانه اعتزال التمثيل مؤقتًا.. الجمهور يبحث عن لطفي لبيب

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

ترشيحاتنا

تايلاند تعلن موعد إجراء تجارب على البشر للقاح جديد لكورونا

هواتف نهاية 2020 لن تصدر بشاحن أو سماعات والسعر منفصل.. تعرف على أبرزها

مصطفى فتحي يعلن تعافيه من كورونا

من 8 إلى 12 ألف جنيه.. شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز

معنى الكلالة في الميراث وحكمها..على جمعة يوضح " فيديو"

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020

AdvertisementS

سأقاضي المول على تسريب الفيديو.. محمود كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

ملحمة بطب قصر العيني.. استخراج سكين كاملة من جمجمة مريض

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

الأهلي يفرض السرية التامة على صفقاته بسبب جاكسون موليكا

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أسباب تؤدي إلى فشل خسارة الوزن رغم الدايت .. فيديو

ملابس أنيقة .. نداء شرارة تتألق بإطلالة محتشمة

لأصحاب الدايت .. طريقة صحية لـ قلي البطاطس المحمرة