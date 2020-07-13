أنا معتزلتش.. لطفي لبيب يكشف حقيقة وطبيعة مرضه الصعب

قال الفنان لطفي لبيب، إن الممثل من المفترض أن يتمتع بالمرونة العصبية وأن يكون جسمه رياضيا ولديه موهبة قوية، موضحًا "أن التمثيل مهنة صعبة جدًا، ويعتبرها ثاني أصعب مهنة بعد عمال المناجم".





وأضاف الفنان لطفي لبيب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لن يعتزل التمثيل ولكنه يعاني حاليًا من أزمة صحية ولديه جلطة في المخ؛ مسببة له توقف في الجزء الأيسر من جسمه، ولكنه لن يبتعد بشكل كامل.





وتابع أن المرض أفقده جزءًا من رونقه؛ لذلك ابتعد نوعا ما عن الساحة، مشيرًا إلى أن التمثيل يمثل حياته والجزء الأكبر من تاريخه، معقبًا: "لو اتعرض عليا دور همثل على طول".





وأوضح أنه ابتعد حاليا حتى يتذكره الجمهور بنفس الصورة التي كان عليها وحتي لا يقدم دورا في تلك الفترة يقلل من تاريخه، قائلًا: "عايز لما اطلع على الشاشة اعمل الشغل الصح على طول".



