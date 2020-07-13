إصابة 3 موظفين فى اصطدام سيارة بمبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر

أصيب 3 موظفين بالإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إثر اصطدام سيارة ربع نقل بالمبنى المتواجد به الموظفين أثناء تأدية عملهم وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.









تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بمبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر.





وأسفر الحادث عن إصابة 3 موظفين أثناء تأدية عملهم وهم "سيدة . ف" 50 سنة و"محمود . ح" 45 سنة و"عاطف. ع" 59 سنة ونقلوا جميعا إلى المستشفى الجامعي ببنها.





وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى مكان الحادث وتبين تهشم مقدمة السيارة نتيجة اصطدامها بمبنى الإدارة الزراعية.





فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.