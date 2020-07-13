شاهد .. آخر ظهور لـ تريزيجيه بعد إحرازه ثنائية تاريخية بالأمس

نشر نجم منتخب الفراعنة ونادي استون فيلا الانجليزي محمود حسن "تريزيجيه" مجموعة صور جديدة له علي حسابه الشخص علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





ويظهر في الصور محتفلا امس بعد احرازه لهدفين في المباراة التي جمعت بين فريقي استون فيلا ونادي كريستال بلاس ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ".













وتفاعل جمهوره على الصوره و جاءت تعليقاتهم كالاتى:





العالمي





ابن الاهلي





كمل يا بطل واحنا فضهرك لحد اما تبقي زي صلاح ان شاءالله وتشرفونا





الفرعون اللي هينيم الدوري الانجليزي من العصر





وفاز فريق أستون فيلا الإنجليزي في مباراته أمام فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء في اطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل تريزيجيه هدفين في مباراة أمس أمام كريستال بالاس، ليقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين، والحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.