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فن

ببدلة كلاسيك .. طارق صبرى يخطف الأنظار في أحدث ظهور

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
شارك الفنان طارق صبري جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له.

وظهر مرتديًا بدلة كلاسيك باللون البيچ مع ربطة عنق باللون البني مزينة ببعض الورود.

وحازت صورته على تفاعل كبير من متابعيه وجاءت بعض التعليقات كالأتي :

ماشاءالله قمر اوووى ربنا يحميك 

برنس اوى فنفسك 

ربنا يحفظك بجد 

ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.
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