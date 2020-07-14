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أخبار البلد

استقرار كبير.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-7-2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومنها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 14 يوليو.

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 23 و24 جنيها للكيلو، وتراوح سعر لحم الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و30 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلى 40 جنيها.

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و8 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 29 و31 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 41  جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 15.50 جنيه، والمولر "عمر يوم" سعر 15 جنيها والبط البكينى 7 جنيهات.

سجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيها، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا.
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