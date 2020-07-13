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اقتصاد

العجز في الميزانية الأمريكية في يونيو يقفز إلى 864 مليار دولار

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:22 م
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
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رويترز

قالت وزارة الخزانة يوم الاثنين إن العجز في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة في يونيو حزيران قفز إلى 864 مليار دولار من رقم في خانة الآحاد قبل عام مع استمرار إنفاق قوي على برامج للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط في إيرادت ضرائب الأفراد والشركات.

ورفع العجز المسجل في يونيو حزيران إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 2.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بفارق كبير العجز القياسي السابق لسنة كاملة البالغ 1.4 تريليون دولار والمسجل في 2009.
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ويتوقع محللون أن يصل العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر أيلول إلى 3.8 تريليون دولار.

وقفز الإنفاق 223 بالمئة في يونيو حزيران إلى 1.1 تريليون دولار وهي زيادة قياسية لأي شهر، في حين هبطت الإيرادات 28 بالمئة إلى 241 مليار دولار وهو ما يعكس خسائر الوظائف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وأيضا تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية هذا العام من أبريل نيسان إلى يوليو تموز.


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