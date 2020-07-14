استمرار قطع المياه عن منطقة الـ 800 فدان في 6 أكتوبر الجديدة يثير غضب الأهالي

استغاث المواطن عبد المنعم إسماعيل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع المياه الشرب بمنطقة الـ 800 فدان على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، التابعة لمحافظة الجيزة .





ويقول فى رسالته : رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.





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