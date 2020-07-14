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بين الناس

استمرار قطع المياه عن منطقة الـ 800 فدان في 6 أكتوبر الجديدة يثير غضب الأهالي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عبد المنعم إسماعيل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار قطع المياه الشرب بمنطقة الـ 800 فدان على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، التابعة لمحافظة الجيزة .

ويقول فى رسالته : رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.

للتواصل مع القارئ.. 01141505488

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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