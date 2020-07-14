أهالى مغاغة بالمنيا يشكون استمرار معاناتهم لعدم وجود صرف صحى

استغاث المواطن مينا ناجى مرقس، من أهالى مركز مغاغة التابعة لمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية، حيث يعانى أهالى القرية من تراكم مياه الصرف.









وقال فى رسالته: "لابد من تدخل المسئولين لحل هذه المشكلة لتخفيف المعاناة على أهالى القرية ورأفة بحالهم".









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