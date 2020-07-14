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بين الناس

أهالى مغاغة بالمنيا يشكون استمرار معاناتهم لعدم وجود صرف صحى

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن مينا ناجى مرقس، من أهالى مركز مغاغة التابعة لمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية، حيث يعانى أهالى القرية من تراكم مياه الصرف.


وقال فى رسالته: "لابد من تدخل المسئولين لحل هذه المشكلة لتخفيف المعاناة على أهالى القرية ورأفة بحالهم".


للتواصل مع القارئ: 01229185837


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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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