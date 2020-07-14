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توك شو

وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: التدخلات التركية انتهاك للسيادة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إنه لا توجد حكومة تسمى "حكومة وفاق" في ليبيا، وإذا كانت بالفعل موجودة لما وصلت البلاد إلى هذا الخراب والدمار، مؤكدًا أنها حكومة غير دستورية وغير معتمدة ومنتهية الصلاحية، متابعا أن التدخلات التركية تُعد انتهاك للسيادة الليبية.

وشدد الحويج، خلال لقاء ببرنامج "مدار الغد" على فضائية "الغد"، على أن معركة الجيش الوطني لم ولن تكون مع الليبيين بل ضد الإرهاب والإرهابيين، لافتا إلى الأوضاع في بنغازي وغيرها من المدن قبل أن يحررها الجيش الوطني من الإرهابيين.

وأكد أن تهديدات وزير الخارجية التركي بشن هجوم على مدينة سرت إذا لم يتراجع عنها الجيش الوطني الليبي تُظهر مدى العنجهية والتدخل السافر في الشئون الليبية، واعتبره تحدٍ للمجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن وللاتحاد الأوروبي.

وتابع أنه لا يمكن أن يكون هناك حلا سياسيا في البلاد طالما وجدت فوضى السلاح، وأن كافة الجولات السياسية السابقة فشلت لأنها لم تعالج مشكلة السلاح وتفكيك الميليشيات والقبض على الخارجين عن القانون

ورأى أن المخرج من التدخل التركي هو تفويت الفرصة على العدوان الأجنبي بالاصطفاف ضد العدوان الخارجي، وأن المعركة هي محاربة التقسيم، معربا عن اعتقاده بأن الليبيين قادرين على العمل على تحقيق المصالحة وتفويت الفرصة على المستعمر التركي والعدوان الأجنبي الذي يحاول النهب الممنهج لثروات الليبيين.
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