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رياضة

بصورة من تدريبات الأهلي.. كهربا يسخر من منتقديه.. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:32 ص
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم

شارك محمود كهربا لاعب النادي الاهلي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة من تدريبات الفريق.

وظهر محمود كهربا بالصور وهو يضحك خلال التدريبات وعلق بـ"إيموجي" أسد؛ في رسالة منه لمنتقديه والمهاجمين له. 

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

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