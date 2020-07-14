إصابة وزيرة خارجية بوليفيا بفيروس كورونا

كشفت وزيرة الخارجية البوليفية، كارين لونجاريك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لتكون سادس وزير في حكومة الرئيسة المؤقتة، جانين أنيز، تصاب بكورونا، كما أصيبت الرئيسة نفسها.





وقالت الوزيرة البوليفية في تغريدة على تويتر: "أنا بخير حاليا ولا أعاني من أعراض، سأواصل عملي لأجل بوليفيا، إذا سمح الرب، من عزلتي في منزلي".





يذكر أن وزراء شئون الرئاسة والتعدين والصحة والاقتصاد والعدل في بوليفيا أصيبوا جميعا بالفيروس إلى جانب رئيسة البلاد.





وأصيب أيضا عدد من نواب الوزراء ورئيسة مجلس الشيوخ إيفا كوبا وعدد من النواب، بالمرض. وتوفي أحدهم، وهو خوليو خيمينيث يانكي، جراء ذلك المرض.





وقال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى أمس الاثنين حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا إن العالم لن يعود إلى الحياة العادية المعهودة فى المستقبل القريب.



