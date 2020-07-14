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فن

اللهم علق قلوبنا برجائك.. أحمد فلوكس ينشر صورة له ويتضرع إلى الله

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:27 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مصطفى كرم

شارك الفنان احمد فلوكس جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة: "اللهم أرزقنا مع طلوع صباح هذا اليوم من الخير واللطف فوق ما نرجو ... وأصرف عنا من السوء فوق ما نحذر ... اللهم علِّق قلوبنا برجائك ... واقطع رجاءنا عمن سواك ... اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها ... وتعلم حاجاتنا فاقضها ... سبحانك كفى بك وليًا وكفى بك نصيرًا".

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.


أحمد فلوكس ينشر صورة له مع أطفال شقيقه


وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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