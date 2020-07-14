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الأرصاد: الصيف حتى الآن أفضل من العام الماضي.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:14 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بالأمس كانت لطيفة والأجواء كانت جيدة جدًا فى النهار، لافتًا إلى أن الشبورة المائية التى كانت موجودة بكثافة صباح أمس عملت على حجب أشعة الشمس وتلطيف الجو.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه كلما زادت نسب الرطوبة كلما زادت الشبورة المائية، مشيرا إلى تكون شبورة بالقاهرة.

وأوضح أن طقس اليوم لا يختلف عن طقس البارحة، موضحا أن تكون السحب بالصباح الباكر وغياب الشمس هى ما أعطت المواطنين إحساسا بطقس ممتع.

وتابع أنه بمجرد أن تسطع الشمس اليوم ستقل كمية السحب ويبدأ في ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أنه سيكون هناك نشاط بالرياح ببعض المناطق.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة بالسواحل الشمالية بين 29 و30 درجة مئوية، بالقاهرة من 35 إلى 36، متابعا أن درجات الحرارة بشمال الصعيد مختلفة عن المنطقة الجنوبية بها، حيث تصل المناطق الشمالية بين 37 إلى 38 درجة، بينما ترتفع فى جهة الجنوب.

ولفت إلى أن فصل الصيف هذا العام أفضل من العام الماضى حتى الآن، ولم نتعرض لأى موجات حارة فى النصف الأول من فصل الصيف ولم نسجل درجات حرارة مرتفعة.
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