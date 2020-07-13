الأرصاد: طقس حار وشبورة بالقاهرة.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة.. فيديو





وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن طقس اليوم لا يختلف عن طقس البارحة ، موضحا أن تكون السحب بالصباح الباكر وغياب الشمس هى ما أعطت المواطنين إحساسا بطقس ممتع.





وتابع أنه بمجرد أن تسطع الشمس اليوم ستقل كمية السحب ويبدأ في إرتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أنه سيكون هناك نشاط بالرياح ببعض المناطق.





وأشار إلى أنه بسبب البحر وعوامل أخرى هو ما يجعل السواحل الشمالية طقسها أفضل من المناطق الداخلية كالقاهرة والوجه البحرى.





وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة بالسواحل الشمالية بين 29 و30 درجة مئوية، بالقاهرة من 35 إلى 36، متابعا أن درجات الحرارة بشمال الصعيد مختلفة عن المنطقة الجنوبية بها، حيث تصل المناطق الشمالية بين 37 إلى 38 درجة، بينما ترتفع فى جهة الجنوب.