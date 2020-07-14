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تعليم

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان القناطر الخيرية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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منار نور _ صلاج مهدي _ ايهاب اشرف
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالقناطر الخيرية، وذلك لأداء الامتحان اللغه الأجنبيه الثانية، وسط تشديدات أمنية واحترازية.

ورصدت عدسة "صدى البلد" دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان القناطر.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.

ويستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية في جميع لجان الثانوية العامة لمدة ساعتين فقط من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.
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