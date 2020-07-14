توافد طلاب الثانوية العامة على لجان القناطر الخيرية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ورصدت عدسة "صدى البلد" دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان القناطر.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.





وتتمثل اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في أي من اللغات الاختيارية التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية.



