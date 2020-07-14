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رياضة

بعد رفع الحظر الأوروبي.. مانشستر سيتي يرصد 150 مليون إسترليني لصفقات الموسم الجديد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:52 ص
جوارديولا
جوارديولا
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محمد السعيد
رصدت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مبلع 150 مليون جنيه إسترليني، لتدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت المحكمة الرياضية قضت أمس الإثنين، بإلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بداعي اخترق قواعد اللعب النظيف، مع تخفيض الغرامة المالية من 30 إلى 10 ملايين يوور.

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي رصدت 150 مليومن جنيه إسترليني، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن أولويات بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، خلال الصيف المقبل، ستكون التعاقد مع قلب دفاع وظهير أيسر، مع إحتمالية ضم مهاجم تحسبا لرحيل سيرجيو أجويرو.

وتابعت الصحيفة، أن ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي، هم أبرز المرشحين لترميم دفاع السيتي، خلال الموسم المقبل. 
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