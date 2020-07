ما تخافيش من أهلك.. ياسمين غيث توجه رسالة خاصة للبنات

View this post on Instagram

_____ إرفعي راسك، إضحكي براحتك، إتكلمي علشان عندك صوت حلو و مسموع...حتي لو صوتك وحش إتكلمي برده 😄 ماتخافيش من أهلك، ماتخافيش من فكرة "الناس هيقوله عليا إيه"...همه كدة كدة بيقولوا فمش مهم أبدًا هم رأيهم إيه، علشان همه مش إنتي، ماعادوش باللي عديتي بيه، و لا شافوا اللي شوفتيه...مش بتكلم عن التحرش بس، لأ بتكلم عامتًا... إحنا لينا صوت، و صوتنا مسموع، إحنا بنصنع بنيأدمين بقدرة ربنا (جوانا و لما بينفصلوا عننا)، إحنا بنخلي المستحيل "طبيعي و عادي"...و لما بنعوز نعمل حاجة بنعملها... إحنا بنعرف نعمل ميت حاجة في نفس الوقت، و مابنشتكيش... _____ إحنا معجزة ماشية علي الأرض ✌🏾 _____ و آه....أحيرًا غيرت لون شعري يا جماعة! 🤝🏾😂