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فن

ما تخافيش من أهلك.. ياسمين غيث توجه رسالة خاصة للبنات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:36 ص
ياسمين غيث
ياسمين غيث
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ندى فكري
نشرت الفنانة ياسمين غيث صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت ياسمين غيث على الصورة قائلة: "ارفعي راسك، اضحكي براحتك، اتكلمي علشان عندك صوت حلو ومسموع.. حتى لو صوتك وحش اتكلمي برده.. ماتخافيش من أهلك، ما تخافيش من فكرة "الناس هيقولوا عليا إيه".. هما كدة كده بيقولوا فمش مهم أبدًا هما رأيهم إيه، علشان هما مش إنتي، ماعدوش باللي عديتي بيه، ولا شافوا اللي شوفتيه.. مش بتكلم عن التحرش بس، لأ بتكلم عامة".
 

وأضاف: "إحنا لينا صوت، وصوتنا مسموع، إحنا بنصنع بني آدمين بقدرة ربنا (جوانا ولما بينفصلوا عننا)، إحنا بنخلي المستحيل "طبيعي وعادي".. ولما بنعوز نعمل حاجة بنعملها.. إحنا بنعرف نعمل ميت حاجة في نفس الوقت، وما بنشتكيش.. إحنا معجزة ماشية على الأرض".


وقالت مازحة: "وآه... أخيرًا غيرت لون شعري يا جماعة!".


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يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين غيث كان مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة، وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم النجم ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز وأحمد السقا وحسن حسني وإيهاب فهمي وصبري فواز.

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_____ إرفعي راسك، إضحكي براحتك، إتكلمي علشان عندك صوت حلو و مسموع...حتي لو صوتك وحش إتكلمي برده 😄 ماتخافيش من أهلك، ماتخافيش من فكرة "الناس هيقوله عليا إيه"...همه كدة كدة بيقولوا فمش مهم أبدًا هم رأيهم إيه، علشان همه مش إنتي، ماعادوش باللي عديتي بيه، و لا شافوا اللي شوفتيه...مش بتكلم عن التحرش بس، لأ بتكلم عامتًا... إحنا لينا صوت، و صوتنا مسموع، إحنا بنصنع بنيأدمين بقدرة ربنا (جوانا و لما بينفصلوا عننا)، إحنا بنخلي المستحيل "طبيعي و عادي"...و لما بنعوز نعمل حاجة بنعملها... إحنا بنعرف نعمل ميت حاجة في نفس الوقت، و مابنشتكيش... _____ إحنا معجزة ماشية علي الأرض ✌🏾 _____ و آه....أحيرًا غيرت لون شعري يا جماعة! 🤝🏾😂

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