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فن

معلمي في الثانوية.. الفنانة ياسمين غيث تروي تفاصيل التحرش بها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:43 ص
ياسمين غيث
ياسمين غيث
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مصطفى كرم

كشفت الفنانة ياسمين غيث في فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرضها للتحرش وهي في الصف الثاني الثانوي من قبل مدرس الكيمياء الذي كان يتحرش بجميع زملائها بالصف، من خلال "اللمس".

وأوضحت ياسمين غيث أن هذا المدرس هو سبب تركها للمدرسه بعد تحرشه بها وقامت مع والدتها بتقديم شكوى ضده ، امام مدير المدرسه، ولم يقم المدير وقتها باتخاذ اي إجراء؛ مما أدي إلي كرهها للمدرسة وتركها.

وطالبت ياسمين غيث، متابعيها، بعدم السكوت على المتحرشين وضرورة تقديم بلاغات للشرطة ضد المتحرشين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وعلقت ياسمين غيث على الفيديو : "كل ست في العالم حصل لها تحرش بطريقة أو بأخرى، وماينفعش تسكتي! #قولي_ماتسكتيش إتشجعي و إفضحي اللي آذاكي علشان يتأذى هو كمان، حتي لو آذاكي معنويًا فقط".

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يذكر أن النائب  «النائب العام» أمر  بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى  بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا.

وأعدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تقريرًا شاملًا بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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