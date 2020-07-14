يوفر الوقت واستهلاك الوقود.. رئيس الوزراء يتفقد المحور البديل لخزان أسوان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحور البديل لخزان أسوان بمحافظة أسوان لمتابعة آخر مستجدات العمل به .





واستمع مدبولي لشرح حول ما سيقدم المحور، حيث سيساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفير الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، بالإضافة إلى أهم أهداف المشروع الجديد وهو تخفيف الضغط على جسم خزان أسوان وتيسير الحركة من وإلى مطار أسوان.





ويتكون المحور من 4 كبارى رئيسية: كوبرى على النيل- كوبرى على مفيض السد العالى - كوبرى الطريق الزراعى الغربى - كوبرى الزراعى الشرقى "الكورنيش".





كما سيربط بين الطريق الواصل لطريق "أسوان – برنيس" حتى الطريق الصحراوى الغربى "القاهرة – أسوان" عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان" والربط على طريق أسوان / أبو سمبل.





ويقوم بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان في اطار متابعة الحكومة المشروعات الجاري تنفيذها بالمخافظات والوقف على نسب التنفيذ ، وسرعة العمل بهذه المشروعات .





وتشمل الجولة، تفقد الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، ومستشفى أسوان التخصصي لعزل المصابين بفيروس كورونا، ومحور كلابشة على نهر النيل، والمحور البديل لخزان أسوان، ومتحف النوبة ومدينة أسوان الجديدة.