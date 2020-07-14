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أخبار البلد

مصر تتقدم 13 مركزًا في مؤشر المخاطر الاجتماعية 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:22 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا حول نجاح مصر في التقدم 13 مركزًا في مؤشر المخاطر الاجتماعية 2020.


وأوضح الإنفوجراف أن مصر قفزت للمركز 62، في المؤشر الذي يقيس مدى قدرة الدول على مواجهة المخاطر الاجتماعية معتمدًا على 12 مؤشرا فرعيا.


وأشار إلى أن المؤشرات الفرعية تتمثل في معدل النمو الحقيقي  للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومشاركة القوى العاملة، وعدم المساواة في الدخل.


كما تشمل الإنفاق الاجتماعي العام، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، وإدارة الفساد، والثقة في الحكومة، والعمالة المستضعفة، والواردات كنسبة من النتاج المحلي الإجمالي، وانخفاض قيمة العملة.
مصر تتقدم 13 مركزًا في مؤشر المخاطر الاجتماعية 2020
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